Il Coronavirus ha perso potenza? Franco Locatelli è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è un superficiale» (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (12 luglio)«Non possiamo essere così superficiali da dire che siamo nella fase che porta all’estinzione dell’epidemia». Questa volta l’invito alla prudenza è di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico che in un’intervista a La Repubblica fa il punto sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. A partire dalla domanda diventata vero tormentone dell’estate: ma il virus si sta indebolendo? Per Locatelli il virus non ha perso forza In passato, ai microfoni di Sky Tg 24, Locatelli aveva dichiarato che la carica virale del Covid era diminuita anche grazie alle mascherine. Una posizione in ... Leggi su open.online

Open_gol : Il Coronavirus ha perso potenza? Il professor Franco Locatelli (Css) è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è… - marcobardazzi : L’America si appresta a vivere uno dei peggiori Independence Day della sua storia recente. Un Paese umiliato, mal g… - Aringoogle : RT @Open_gol: Il Coronavirus ha perso potenza? Il professor Franco Locatelli (Css) è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è un superfi… - ZPeppem : RT @Open_gol: Il Coronavirus ha perso potenza? Il professor Franco Locatelli (Css) è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è un superfi… - f_ragusa : RT @Open_gol: Il Coronavirus ha perso potenza? Il professor Franco Locatelli (Css) è netto: «Chi pensa che si stia estinguendo è un superfi… -