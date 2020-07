Fiorentina, Iachini: «C’è rammarico. Salvezza? Nessun calcolo» (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Verona Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato al termine del match contro il Verona. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore viola: PRESTAZIONE – «Siamo stati sfortunati sul calcio di rigore, però è stato valutato così. C’è grande rammarico, in quel momento della partita avremmo potuto pareggiare per poi forzarla dopo e addirittura vincerla. Diciamo che non siamo stati sfortunati». Salvezza – «Noi non facciamo calcoli: giochiamo sempre con le tre punte e nel secondo tempo ne abbiamo messa anche una in più. Creiamo sempre presupposti per fare gol, abbiamo preso cinque pali, ma ci è ... Leggi su calcionews24

