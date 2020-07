Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukievicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Zenga Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All.: Liverani L'articolo Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CagliariCalcio : INSIDIA LECCE ?? [Solite letture pre-partita ??] ?? - Preview: - OnAHeaterBaby : 12:30 Cagliari/Lecce o2.5 -180 - LaVozdelCalcio : Y a las 19:30.. Cagliari - Lecce Fiorentina - Hellas Verona Parma - Bologna Udinese - Sampdoria -