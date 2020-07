Milan, senti Klinsmann: “Rangnick perfetto anche per Ibra e Maldini” (Di sabato 11 luglio 2020) I tifosi del Milan si interrogano sul futuro del proprio club, a partire dall'arrivo di Ralf Rangnick. Qualche suggerimento a riguardo è arrivato curiosamente da un ex Inter: Jurgen Klinsmann. Il tedesco ha commentato questo matrimonio imminente ai microfoni di Rai Sport: "Chiamavano Rangnick professore perché insegna sempre. È da un lato una sorta di architetto e dall'altro un allenatore che vuole sempre fare tutto in modo perfetto. Quando le cose non vanno come vuole, comincia ad arrabbiarsi con se stesso. Certo, avrà bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà. In Germania si è fatto conoscere per il suo calcio aggressivo, con pressing alto. Ha la testa dura, cerca di migliorare sempre la cose nel suo modo".CONVIVENZAKlinsmann commenta anche la battuta ... Leggi su itasportpress

Durante la pandemia al Pio Albergo Trivulzio di Milano assenti 2 dipendenti su 3 Due dipendenti assenti su tre. Durante la pandemia di coronavirus al Pio Albergo Trivulzio di Milano , casa di cura per anziani, il 65% dei circa 900 operatori non era al posto di lavoro perché in malattia o in permesso. Lo scrive la ...

Due su tre. la di coronavirus al Pio di , casa di cura per anziani, il 65% dei circa 900 operatori non era al posto di lavoro perché in malattia o in permesso. Lo scrive la ... Nuovo stadio Inter e Milan - il Comitato San Siro si fa sentire : "Ristrutturare il Meazza è possibile!" A causa dell'emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ogni discorso in merito alla realizzazione del Nuovo stadio San Siro era stato messo temporaneamente in un angolo ma ora che la situazione è migliorata il futuro dello storico ...

A causa dell'emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ogni discorso in merito alla realizzazione del San era stato messo temporaneamente in un angolo ma ora che la situazione migliorata il futuro dello storico ... Milan - Paquetà : «Siamo in fiducia. Con Ibrahimovic ci sentiamo più forti» Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha parlato all’indomani della vittoria contro la Lazio Lucas Paquetà ha ritrovato smalto alla ripresa del campionato, ritrovando buone prestazioni in campo con il Milan. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Milan, senti Ibrahimovic: "Rangnick? Non lo conosco, ma lui conosce me" TUTTO mercato WEB PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN/ Diretta tv: Lozano in grande crescita

Probabili formazioni Napoli Milan: diretta tv, le scelte di Gattuso e Pioli per la partita che si gioca nella 32^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo allo stadio San Paolo. Probabili ...

Calhanoglu: 'Al Milan le cose cambiano sempre, il prossimo è il mio ultimo anno e devo decidere bene'

Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, parla a Gol, partendo dal suo compagno Zlatan Ibrahimovic: "L’età è quella che è, ma si sente giovane in campo perché non ...

