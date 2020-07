Il newcasting di MeteoWeb: paura in Trentino per una grossa frana a San Vigilio di Marebbe. Il video quasi live (Di sabato 11 luglio 2020) Dalla notte scorsa, ma con maggiore esasperazione dalle ore mattutine odierne, una violenta ondata di maltempo a suon di temporali violenti e nubifragi, si è abbattuta sulle aree alpine e prealpine, in particolare, in questa prima parte di giornata, sui settori centro-orientali dalla Lombardia verso il Trentino, l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Grandine, raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti su svariate zone in particolare dell’Alto Adige determinando diversi danni alle colture e svariati disagi alla circolazione. Nelle zone colpite i vigili del fuoco hanno effettuato circa 100 interventi per allagamenti e smottamenti. A San Vigilio di Marebbe, in Val Badia, un grande smottamento ha interessato la zona relax della Spiaggetta Ciamaor, mentre una abbondante frana con ... Leggi su meteoweb.eu

