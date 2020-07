Conte all'Aja da Rutte: "Non piena convergenza ma ottimo clima" (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - "Il clima è ottimo ma la convergenza non è piena". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume così l'incontro con il premier olandese, Mark Rutte, all'Aja. "La convergenza è quella sulla necessità di avere una rapida risposta europea", ha confermato il capo dell'esecutivo assicurando l'importanza del prossimo vertice dell'Ue. Al centro del confronto c'è sempre il Recovery fund con i suoi 750 miliardi. Rutte, portavoce dei Paesi frugali, ha chiesto che i fondi siano legati alle riforme. Conte, pur avendo assicurato che l'Italia "ha già avviato un grande ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: Governo tedesco ha abbassato iva del 3%. Abbiamo detto a Conte: 'Fai lo stesso'. Pensioni: in Italia tass… - Paolo_Bargiggia : La filosofia di gioco di Conte è: 'palla lunga su @RomeluLukaku9 e poi vediamo che succede...'. Un po' come all'ora… - Corriere : Conte in Olanda, Wilders manifesta con un cartello: «Non un centesimo all’Italia» - Massi_Dubai : RT @Corriere: Conte in Olanda, Wilders manifesta con un cartello: «Non un centesimo all’Italia» - MPenikas : RT @MPenikas: 'NEMMENO UN CENTESIMO ALL'ITALIA' Cosi' protestava l'amico olandese di Salvini, mentre Conte e il premier olandese Rutte si i… -