Achille Lauro è un artista che non ha praticamente sbagliato un colpo (Di sabato 11 luglio 2020) Ne parlano in continuazione. A molti non piace, eppure ne parlano; ad altri piace molto, ma forse si fa fatica a capire il perché. Il fatto è che Achille Lauro, arrivato ai trent’anni, è un artista che non ha praticamente sbagliato un colpo da quando ha cominciato a pubblicare dischi. Vediamo il motivo. Sin dagli esordi rap-trap, venuto fuori dalla scena romana guadagnandosi la stima di antesignani importanti come Noyz Narcos e Marracash, Lauro è riuscito a sviluppare la naturale evoluzione della trap italiana, che nelle intenzioni parte dal rap ma poi trova la sua più compiuta realizzazione nel pop (segnalo questo articolo di Federico Leo Renzi, che spiega molto bene queste dinamiche, per chi volesse approfondire). Il pop di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Achille Lauro - 30 anni oggi (da festeggiare con «1990»). Storia - album - curiosità Achille Lauro , Uno, nessuno, centomila. Un personaggio, nessuna etichetta, centomila sfaccettature. Irriverente provocatore o fine artista, eccellente performer o bluffatore seriale. Ognuno ci veda ciò che vuole, lui è tutto e ...

, Uno, nessuno, centomila. Un personaggio, nessuna etichetta, centomila sfaccettature. Irriverente provocatore o fine artista, eccellente performer o bluffatore seriale. Ognuno ci veda ciò che vuole, lui è tutto e ... Achille Lauro riprende il progetto “1990” : ecco di cosa si tratta Il progetto 1990 di Achille Lauro – anticipato lo scorso novembre dall’omonimo singolo nato sulle note di Be My Lover – vedrà luce il prossimo 24 luglio, quando uscirà l’album ufficiale che conterrà 7 ...

Il 1990 di – anticipato lo scorso novembre dall’omonimo singolo nato sulle note di Be My Lover – vedrà luce il prossimo 24 luglio, quando uscirà l’album ufficiale che conterrà 7 ... 1990 è il nuovo album di Achille Lauro dedicato alla musica dance Il nuovo album di Achille Lauro è 1990. A pochi giorni dall'annuncio della ripresa dei lavori su 2 album, l'artista di Me Ne Frego è ora pronto a tornare in pista - letteralmente - per il prossimo progetto tutto dedicato alla ...

GQitalia : #AchilleLauro se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Auguri per i tuoi 30 anni (oggi) #11luglio… - WARNERMUSICIT : Buon compleanno Malandrino ??! Quanti ?? per Achille Lauro? @AchilleIDOL - Corriere : Achille Lauro:«Dieci anni fa dormivo su un materasso per terra, ora cambio la musica italiana» - Noovyis : (Achille Lauro è un artista che non ha praticamente sbagliato un colpo) - - Noovyis : (Achille Lauro è un artista che non ha praticamente sbagliato un colpo) - -