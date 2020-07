Manifest 2 spoiler 10 luglio 2020: Michaela, Ben e Cal tornano sull’828 (Di venerdì 10 luglio 2020) Finalmente arriva la seconda stagione di Manifest. La prima puntata è prevista per venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 in prima serata. Cosa succederà ai passeggeri del volo 828 che si sono ritrovati sei anni dopo una volta atterrati ma senza essere invecchiati di un solo minuto? Nuove trame si intrecceranno in questa serie Tv capace di tenere con il fiato sospeso i milioni di telespettatori. Nella prima stagione di Manifest, la famiglia Stone si è divisa dopo essere tornata da un viaggio in Giamaica. Ben, Cal e Michaela prendono un volo diverso e le loro vite da quel momento cambieranno per sempre. Il volo 828 ha avuto dei problemi a causa di una turbolenza. Niente di strano, se non fosse che i radar non hanno registrato nulla. Dopo essere sbarcati, ... Leggi su kontrokultura

