GP Stiria 2020: la pioggia minaccia le qualifiche, tra cancellazione e rinvio ecco le ipotesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Tanto caldo, 30° gradi nel venerdì pomeriggio, ma per il sabato la pioggia sarà protagonista a Spielberg. Il Gran Premio di Stiria rischia di subire uno scossone nella propria programmazione perché sabato 11 luglio è previsto un vero e proprio temporale al Red Bull Ring. Nel paddock, infatti, si è già innalzato il problema di una eventuale impossibilità di disputa della sessione di qualifica programmata alle ore 15:00. Quali sono le opzioni a disposizione della Formula 1? Nel caso in cui il temporale dovesse rendere impossibile lo svolgimento della qualifica Fia e F1 potrebbero decidere di cancellare la sessione e di validare i tempi delle prove libere 2 per formare la griglia di partenza in vista della gara domenicale. Ma stando alle previsioni del meteo la giornata domenicale dovrebbe svolgersi ... Leggi su sportface

