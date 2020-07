Coronavirus: +276 positivi (con meno tamponi) e 12 morti (Di venerdì 10 luglio 2020) È ancora in crescita il trend dei nuovi positivi al Coronavirus in questo mese di luglio. Secondo il bollettino di oggi, infatti, 10 luglio 2020, la Protezione Civile ha rilevato 276 nuovi casi, in aumento, dunque, rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano 229. Si sono registrati inoltre altre 12 decessi, proprio come ieri.Il totale dei morti è ora a 34.938, mentre gli attualmente positivi sono 13.428 e nelle ultime 24 ore sono stati effettuati meno tamponi di ieri, ossia 47.953 contro i 52.552 del giorno prima. Finora sono stati effettuati in totale 5.854.621 per 3.520.377 casi, perché ricordiamo che su un positivo il tampone viene ripetuto più volte. Altri dati importanti sono i seguenti: - 194.273 i guariti in totale finora; - 65 ... Leggi su blogo

