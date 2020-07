Conte: «Volevo portarmi a -8 dalla Juve» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Inter contro l’Hellas Verona: le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Inter contro l’Hellas Verona. Le parole piene di amarezza del tecnico nerazzurro. «Noi volevamo andare a meno 8 dalla Juventus, non pensavamo alla classifica. Noi stiamo guardando davanti e dobbiamo continuare a farlo a prescindere che si possa lottare per qualcosa. La mentalità deve essere questa. Dispiace perché abbiamo perso punti importanti che se sommati parleremmo di un’Inter lì vicina».. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

