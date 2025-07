Il gesto bellissimo di Julio Sergio | l’ex-portiere della Roma si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore

Un gesto di straordinaria umanità e coraggio ha catturato l’attenzione di tutti: Julio Sergio, ex portiere della Roma, si rade i capelli insieme al figlio malato di tumore, Enzo. Il video emozionante, in cui un barbiere li taglia contemporaneamente, è diventato virale, ispirando speranza e solidarietà. Questa dolce testimonianza ci ricorda come l’amore familiare possa essere un potente gesto di forza e unità di fronte alle sfide più difficili.

Suo figlio Enzo dovrà affrontare un’altra serie di cure. Il video in cui un barbiere taglia a entrambi i capelli in contemporanea è diventato virale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il gesto bellissimo di Julio Sergio: l’ex-portiere della Roma si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore

In questa notizia si parla di: capelli - figlio - gesto - bellissimo

“Ho scoperto di essere figlio di Toto Cutugno dalla Settimana Enigmistica. Mi dava centinaia di euro per tagliare i capelli, viveva in un mondo parallelo”: il racconto di Niko - Niko Cutugno, oggi 36enne e manager, rivela un'incredibile verità sulla sua vita: ha scoperto di essere il figlio del celebre Toto Cutugno leggendo un articolo sulla Settimana Enigmistica.

(? Salvatore Riggio) Sta facendo commuovere il gesto meraviglioso di Julio Sergio, ex portiere di Roma (2006-2011) e Lecce (stagione 2011-2012), nei confronti di suo figlio Enzo. Il ragazzo, che oggi ha 14 anni, dal 2020 lotta contro un tumore cerebrale Vai su Facebook

Il gesto bellissimo di Julio Sergio: l’ex-portiere della Roma si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore; Julio Sergio si rasa a zero, il gesto d'amore per il figlio malato di tumore, il video che commuove; Belen Rodriguez scrive una lettera per i 12 anni del figlio Santiago. Il gesto di Emma Marrone.

Il gesto d’amore di Julio Sergio, l’ex portiere si rasa a zero insieme al figlio malato di tumore - L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo di 15 anni in lotta contro un tumore cerebrale ... Secondo iodonna.it

Julio Sergio si rasa a zero, il gesto d'amore per il figlio malato di tumore, il vdeo che commuove - Quello che fatto Julio Sergio, ex portiere di Roma (2006- Segnala msn.com