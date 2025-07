Wimbledon 2025 il programma del 9 luglio | in campo Sinner e Cobolli Orari e dove vedere i match

Il 9 luglio 2025 a Wimbledon si infiamma con Jannik Sinner e Flavio Cobolli pronti a scatenarsi nei quarti di finale, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis. Con la possibilità di vivere ogni momento in diretta, scopri gli orari, dove seguire i match e le emozioni che potrebbero scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano. Non perdere neanche uno scambio, perché questa giornata promette emozioni senza precedenti!

Jannik Sinner e Flavio Cobolli in scena nei quarti di finale di Wimbledon 2025. I due azzurri in campo nella giornata di oggi, 9 luglio, per cercare di raggiungere una storica semifinale. Già deciso invece il quadro dell’altra semifinale maschile che vedrà opposti Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul programma di oggi da Londra, con orari, tv e streaming, per non perdere nemmeno uno scambio. Centre Court sleeps before another day of action? #Wimbledon pic.twitter.comRTE5XmfIBh — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025 Le partite del tabellone singolare maschile. Jannik Sinner contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Lapresse.it