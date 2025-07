NXT 08.072025 Verso il grande weekend

Siamo ormai vicini al grande weekend e l'ultima puntata di NXT, trasmessa dal WWE Performance Center di Orlando, promette emozioni da brivido. Tra sfide per le cinture e confronti mozzafiato, i fan si preparano a vivere un'esperienza unica. Ricky Saints si fa strada con determinazione, conquistando una title shot contro Ethan Page, mentre i campioni Hank & Tank difendono con orgoglio le loro cinture. Il nostro viaggio tra le gladiatorie del wrestling continua: restate con noi per scoprire cosa ci riserva questa vibrante serata!

Benvenuti all’analisi di NXT, andato in onda dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una puntata ricca di azione che ha visto Ricky Saints conquistarsi una title shot contro Ethan Page e i campioni di coppia Hank & Tank difendere le cinture contro i Culling. Lo show si apre a tutta birra dopo l’arrivo di vari wrestler al Performance Center si parte subit con il primo match. Gauntlet Match: Ricky Saints vs The Vanity Project (3 5) Ricky Saints affronta per primo Brad Baylor in questo gauntlet match dove, se vince contro tutti i membri del Vanity Project, ottiene una chance titolata contro Ethan Page. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net