Federalismo fiscale Giorgetti | Collaborazione tra Regioni e Stato

Il federalismo fiscale, pilastro di un’Italia più equa e efficiente, si costruisce passo dopo passo grazie a un dialogo solido tra Stato e Regioni. Giancarlo Giorgetti sottolinea l’importanza di una collaborazione strutturata e condivisa, fondamentale per il successo di questa riforma. Solo attraverso un impegno congiunto e un’interazione efficace si potrà realizzare un sistema che risponda alle esigenze di tutti i cittadini, favorendo uno sviluppo equilibrato su tutto il territorio nazionale.

Il percorso verso un federalismo fiscale compiuto passa attraverso una collaborazione strutturata tra tutti i livelli istituzionali. Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. "Il federalismo non può realizzarsi senza la collaborazione delle Regioni, dell'Anci, dell'Upi e, soprattutto, delle amministrazioni statali più