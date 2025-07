Sanchez, 'ho pensato di dimettermi ma non mi arrendo'.

Per affrontare le sfide e mantenere la stabilità, è fondamentale perseverare con determinazione. Sanchez ha dimostrato che anche nei momenti più difficili, la forza di volontà e il dialogo sono la chiave per superare le crisi politiche e tentare di ricostruire la fiducia. La sua scelta di non arrendersi testimonia un impegno deciso verso il paese, anche di fronte alle avversità più complesse.

"Ho valutato la possibilità di dimettermi e convocare elezioni, nelle prime fasi di questa crisi mi sembrava la soluzione più semplice. Ma dopo aver riflettuto e parlato con molte persone, ho capito che arrendersi non è mai un'opzione: lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, riferendo al Congresso sul caso di presunta corruzione in cui sono indagati gli ex esponenti del Partito Socialista (Psoe) Santos Cerdan e José Luis Abalos. "Per questo, dico ai cittadini e a voi deputati che non mi arrendo e che continueremo", ha aggiunto. Nel corso dell'intervento, il leader iberico ha dato dettagli di come conobbe i due socialisti indagati e di come decise di affidare loro ruoli di massima responsabilità nel Psoe (segretario organizzativo nel caso prima di Abalos e poi di Cerdan) e nel governo nel caso di Abalos (ministro dei Trasporti tra il 2018 e il 2021). 🔗 Leggi su Quotidiano.net