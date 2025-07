Tre giorni tra teatro arte natura e comunità a Chiusi della Verna

Immergiti in un weekend di magia tra teatro, arte, natura e comunità a Chiusi della Verna. Dal 11 al 13 luglio, la rassegna “Anfiteatro Naturalis” trasformerà questo suggestivo scenario in un grande palcoscenico all'aperto, offrendo spettacoli, laboratori e concerti per tutte le età. Un'occasione unica per riscoprire il territorio attraverso esperienze culturali coinvolgenti. Gli appuntamenti, a partecipazione gratuita, ti aspetteranno per vivere un fine settimana indimenticabile immerso nella bellezza.

Arezzo, 9 luglio 2025 – Spettacoli, laboratori, concerti e trekking per un intero fine settimana tra teatro e paesaggi. Chiusi della Verna tornerà un grande palcoscenico a cielo aperto con una nuova tappa della rassegna “Anfiteatro Naturalis” che, tra venerdì 11 e domenica 13 luglio, proporrà un ricco calendario di azioni culturali per tutte le età con compagnie, attori e artisti da tutta la penisola. Gli appuntamenti, a partecipazione gratuita, sono coordinati dalla direzione artistica di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse e di Chiara Renzi di rumorBianc(o) con l’obiettivo di valorizzare il nuovo anfiteatro naturale del borgo casentinese in parco Martiri della Libertà per trasformarlo in un luogo di incontro tra arte, natura, comunità ed espressione artistica contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre giorni tra teatro, arte, natura e comunità a Chiusi della Verna

In questa notizia si parla di: teatro - chiusi - verna - giorni

Nuova settimanaccia in arrivo! Da Hannover in Germani a San Zenone degli Ezzellini (TV), passando per Chiusi della Verna (AR). Super Ginger, Don Chisciotte e Buffoni all'inferno, vi aspettano in questi giorni di luglio! Venite a trovarci! #stivalaccioteatro Vai su Facebook

