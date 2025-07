sofia napoli della chimera nuoto convocata nella nazionale giovanile

Arezzo si prepara a vivere un momento di grande orgoglio: Sofia Napoli, talento della Chimera Nuoto nata nel 2010, è stata convocata nella nazionale giovanile italiana. Dal 21 al 26 luglio, questa giovane promessa avrà l’onore di indossare l’azzurro e rappresentare il nostro paese all’EYOF di Skopje, un palcoscenico internazionale dedicato ai futuri campioni del nuoto. Un traguardo che conferma il suo talento e la passione per lo sport.

Arezzo, 9 luglio 2025 – Un'atleta della Chimera Nuoto convocata in nazionale giovanile. Le emozioni di indossare l'azzurro saranno vissute da Sofia Napoli del 2010 che è rientrata nel gruppo di giovani promesse che da lunedì 21 a sabato 26 luglio avranno l'onore e l'onore di rappresentare il tricolore nel nuoto all'EYOF - European Youth Olympic Festival di Skopje, in Macedonia. Il festival olimpico giovanile proporrà una manifestazione multi-sportiva tra ragazzi e ragazze di Paesi di tutto il continente, con lo staff tecnico federale che ha scelto anche la portacolori della Chimera Nuoto in virtù degli eccezionali risultati conseguiti nella prima parte di stagione.