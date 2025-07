Francesca Chillemi preoccupa i fan Gravidanza delicata annullati tutti gli impegni

Francesca Chillemi, amatissima attrice di fiction di successo, ha annunciato ai fan una notizia che ha suscitato preoccupazione e affetto: la sua gravidanza al sesto mese è considerata delicata, e per questo motivo ha deciso di fermarsi, annullando tutti gli impegni pubblici. La sua scelta dimostra coraggio e rispetto per la propria salute, lasciando il pubblico in attesa di notizie positive e di un ritorno presto sperato.

Francesca Chillemi ha deciso di fermarsi. L’attrice siciliana, volto amatissimo di fiction come Viola come il mare e Che Dio ci aiuti, ha comunicato ai fan una notizia che ha destato preoccupazione ma anche tanta comprensione: la sua gravidanza, al sesto mese, è considerata “ delicata ” e per questo dovrà osservare un lungo periodo di riposo assoluto. Un annuncio che ha portato all’ annullamento di tutti i suoi impegni pubblici, compresa la partecipazione al Giffoni Film Festival 2025, dove era attesissima. Francesca Chillemi incinta, gravidanza delicata: l’annuncio. La conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell’ex Miss Italia, che ha voluto spiegare in prima persona ai follower le ragioni della sua assenza: « Avrei dovuto partecipare al Giffoni Film Festival, ma con grande dispiacere non potrò esserci . 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Chillemi preoccupa i fan «Gravidanza delicata», annullati tutti gli impegni

