Cosa fare a Bologna oggi | ecco gli eventi di mercoledì 9 luglio

Scopri cosa fare a Bologna oggi! La città si anima tra proiezioni, mostre e eventi culturali, offrendo un'opportunità unica di immergersi nelle sue atmosfere magiche. Con il cielo limpido e l’aria fresca, questa giornata promette emozioni indimenticabili per tutti. Non perdere gli appuntamenti imperdibili come la proiezione di ‘Dogman’ al Modernissimo e la mostra “Ritratto di donna” al Museo Archeologico. Vivi Bologna al massimo, perché oggi è il giorno perfetto per lasciarsi sorprendere!

Bologna, 9 luglio 2025 – Bologna oggi riempie i suoi luoghi di eventi, proiezioni e mostre. Il cielo limpido e l’aria fresca premettono solo una bellissima giornata che accompagnerà tutti coloro che vorranno vivere le magiche esperienze offerte dalla città. Ecco tutti gli appuntamenti: Alle 17, la proiezione pomeridiana al Modernissimo, ‘Dogman’. Sempre alle 17 al Museo Archeologico la mostra “Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini”; Alle 18, nel parco di Villa Ghigi per i più giovani la rassegna ‘Aperitivo Secchione’. Alle 19, la rassegna ‘Frida nel Parco’ propone la presentazione del libro ‘ The Traumfabrik Experience ’ presentata da Gianpietro Huber, Giorgio Lavagna, Fernando Pellerano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna oggi: ecco gli eventi di mercoledì 9 luglio

