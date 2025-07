In deposito 2000 capi contraffatti del Napoli e di altre squadre

Un deposito nascosto nei Quartieri Spagnoli di Napoli custodiva circa 2000 capi contraffatti di merchandising della SSC Napoli e altre squadre di Serie A. Un'operazione dei carabinieri ha smantellato questa rete illegale, evidenziando come la contraffazione sia spesso nelle mani della criminalità organizzata. La lotta contro queste attività illecite è fondamentale per tutelare i tifosi e il patrimonio sportivo. L’indagine prosegue per smascherare eventuali collegamenti e altri coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto All'interno di un deposito dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, custodiva circa 2mila articoli di merchandising contraffatti della SSC Napoli e di altre squadre della serie A di calcio il 54enne denunciato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro nell'ambito di una operazione di lotta alla contraffazione, attività spesso nelle mani della criminalità organizzata. Nel mirino dei militari le zone maggiormente frequentate dai turisti a Napoli, come il centro storico e proprio i Quartieri Spagnoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai carabinieri durante un'irruzione in borghese all'interno di un deposito a piazzetta San Carlo alle Mortelle.

