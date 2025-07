Mbappé fermato da un'intossicazione alimentare | si è sentito male prima di arrivare negli Stati Uniti

Kylian Mbappé, stella del calcio mondiale, ha vissuto momenti difficili prima di approdare negli Stati Uniti, a causa di un'intossicazione alimentare che lo ha colpito nel suo viaggio. Gli esami medici hanno rivelato come un batterio presente nel pollame abbia scatenato il malessere, peggiorando rapidamente e mettendo a rischio la sua partecipazione al Mondiale per Club. Scopriamo insieme cosa è successo e come l'atleta sta affrontando questa sfida.

Gli esami svolti in ospedale hanno fatto chiarezza sul malessere di Mbappé al Mondiale per Club: tutto è cominciato da un'intossicazione alimentare causata da un batterio presente nel pollame che si è aggravata nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it