Città della Scienza un weekend dedicato ai Giochi di luce e Giochi di Gas

Preparati a un weekend all’insegna della scoperta e del divertimento a Città della Scienza! Dal 12 al 13 luglio, l’area si trasformerà in un palcoscenico di meraviglie con spettacoli interattivi dedicati alla luce e ai gas, ideali per stimolare la curiosità di bambini e famiglie. Un’occasione unica per imparare giocando e vivere momenti indimenticabili. Non perdere questa spettacolare avventura scientifica!

A Città della Scienza un nuovo weekend dedicato all’esplorazione della luce e dei gas con due affascinanti science show. Nell’ambito del ricco programma “Estate 2025 a Città della Scienza“, il weekend del 12 e 13 luglio sarà dedicato all’esplorazione della luce e dei gas con due affascinanti science show. Prosegue così l’invito a bambini, famiglie . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Città della Scienza, un weekend dedicato ai “Giochi di luce” e “Giochi di Gas”

In questa notizia si parla di: giochi - città - scienza - dedicato

Como, il “Sabato del Miele” torna in piazza: giochi, fiori e creatività per bambini nel cuore della città - Il Sabato del Miele torna a Como, trasformando piazza Guido Grimoldi in un vivace laboratorio a cielo aperto dedicato a bambini e famiglie.

WEEKEND 28-29 GIUGNO 2025 SCIENCE SHOW – GIOCHI DI FUOCO & GIOCHI DI ACQUA con i comunicatori della scienza de le Nuvole a Città della Scienza Un fine settimana per tutta la famiglia tra #scienza, stupore e divertimento! Non si scherza c Vai su Facebook

Città della scienza: weekend dedicato ai giochi di luce e gas; Campi estivi 2025 a Città della Scienza; Città della scienza: un weekend di giochi e cacce al tesoro tra stelle, fuoco e acqua.