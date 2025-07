Il segreto per vetri perfetti? Il lavavetri Bosch | oggi lo trovi scontato del 29% su Amazon

Se desideri vetri sempre splendenti senza fatica, il lavavetri Bosch GlassVac è la soluzione ideale. Leggero e compatto, garantisce una pulizia impeccabile di finestre, specchi e superfici lucide in un batter d’occhio. Ora puoi approfittare di uno sconto del 29% su Amazon, pagando solo 46,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione: aggiungi subito il Bosch GlassVac al tuo carrello e trasforma le pulizie di casa in un gioco da ragazzi!

Bosch GlassVac: l'aspiragocce elettrico progettato per la pulizia impeccabile di vetri e superfici lucide, è disponibile a un prezzo promozionale di 46,99 euro, scontato del 29% rispetto al prezzo di listino. Con il suo design compatto e un peso di soli 700 grammi, si presenta come una soluzione pratica e maneggevole per le pulizie domestiche. Adatto a finestre, specchi, box doccia e piastrelle. Il dispositivo, alimentato da una batteria al litio da 3,6 Volt, offre una struttura ergonomica che facilita l'uso senza sforzo. Grazie agli accessori intercambiabili, come il flacone spray con panno in microfibra e il labbro estraibile di diverse dimensioni (266 mm e 133 mm), il lavavetri si adatta perfettamente a superfici di varie forme e dimensioni.

