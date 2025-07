Borsa | Milano sale con le banche male Stellantis

La Borsa di Milano continua a mostrare segni di ottimismo, con il listino principale in progresso e le banche protagoniste. Mentre Stellantis scivola, Azimut e Prysmian risplendono con risultati positivi, evidenziando la forza del settore finanziario e delle utility italiane. In un contesto europeo stabile, gli investitori restano attenti alle dinamiche del mercato. Tra le novità , si segnala l'importante performance di Unicredit, pronta a rafforzare la sua posizione nel panorama finanziario nazionale.

La Borsa di Milano (+0,46%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre scivola Stellantis (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 85 punti, con il rendimenti del decennale italiano al 3,51%. Nel listino principale brillano Azimut (+2,7%), dopo i risultati della raccolta, e Prysmian (+2,1%). Tra le banche in luce Intesa (+1,7%). Bene Unicredit (+1,5%), con la quota del 20% in Commerzbank (+0,6%) e nel giorno del Tar sul golden power per l'operazione su Banco Bpm (+1%). Bene anche Mps (+0,9%), alle prese con l'offerta su Mediobanca (-0,03%) che venerdì riunirà il Cda per la valutazione finale sull'operazione di Siena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano sale con le banche, male Stellantis

