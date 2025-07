‘School Movie’ | i bambini spiegano la felicità agli adulti

Nel mondo di School Movie, i bambini diventano giudici della felicità, pronti a premiare gli adulti più autentici con la “Patente della Felicità”. Un’idea affascinante e provocatoria, che invita a riflettere sul valore della genuinità e sulla capacità di trovare gioia nelle cose semplici. Tra sogno e realtà, questa iniziativa ci spinge a chiederci: e se fosse proprio l’innocenza dei più piccoli a guidarci verso un futuro più felice?

Tempo di lettura: 4 minuti Una commissione di bambini per esaminare gli adulti e rilasciare – solo ai meritevoli – la “Patente della felicità”. Un’utopia? Forse. A proporla è Luca Abete, tra gli ospiti di School Movie, in programma a Paestum il 10 e l’11 luglio 2025. Si lega a doppio filo la riflessione di Pippo Pelo, anche lui tra i grandi nomi attesi al tempio di Nettuno, convinto che oggi siano proprio i più piccoli a custodire il segreto di ciò che i grandi sembrano aver dimenticato: la capacità di costruire mondi migliori. Queste riflessioni si intrecciano ai messaggi contenuti negli 80 corti in concorso per la tredicesima edizione di School Movie – Cinedù, il festival di cinema civile dei ragazzi, che il 10 e l’11 luglio porterà tremila studenti dai 6 ai 18 anni a Capaccio Paestum, all’ombra del Tempio di Nettuno, per raccontare dal loro punto di vista la felicità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it