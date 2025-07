Inter Marotta ci riprova | il presidente torna sull’ex Real

L'Inter di Beppe Marotta torna a fare sognare i tifosi con importanti mosse di mercato. Dopo aver valutato diverse opzioni, la dirigenza nerazzurra si concentra su un ritorno a sorpresa, puntando a rafforzare la trequarti con una pedina di grande esperienza. La volontà è chiara: costruire una squadra competitiva e vincente, pronta a lasciare il segno in questa stagione. Il mercato nerazzurro si anima, e le sorprese sono dietro l’angolo.

