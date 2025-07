Balerdi Juventus si complica | il Marsiglia fa muro i bianconeri ci provano ora con questa contropartita Gli aggiornamenti sul difensore

La Juventus intensifica le sue mosse sul mercato alla ricerca di rinforzi per la difesa, e il nome di Leonardo Balerdi continua a far discutere. Tuttavia, con il Marsiglia che alza le barriere, i bianconeri stanno ora valutando una strategia alternativa, puntando su una contropartita chiave. Riusciranno i campioni d’Italia a superare gli ostacoli e portare a casa il difensore argentino? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Balerdi Juventus si complica: il Marsiglia fa muro, i bianconeri ci provano ora con questa contropartita. Tutti gli aggiornamenti sul difensore argentino. Il nome di Leonardo Balerdi  continua ad essere tra i principali obiettivi del mercato Juventus  per rinforzare la difesa, ma la trattativa resta complessa per via dei costi elevati. Come riportato da Corriere dello Sport, il club bianconero ha messo nel mirino il difensore del Marsiglia, ma per acquistarlo dovrà sborsare una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una somma importante, che al momento sembra lontana dalle possibilità economiche della Juve, che sta cercando soluzioni per abbattere il costo complessivo dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus si complica: il Marsiglia fa muro, i bianconeri ci provano ora con questa contropartita. Gli aggiornamenti sul difensore

