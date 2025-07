Chanel Totti ruba il look a Ilary Blasi | a Bali indossa l’abito con la schiena nuda della mamma

Chanel Totti, fresca di vacanza a Bali, sorprende tutti con un look che richiama il celebre abito con schiena nuda indossato da Ilary Blasi. Prima di partire, la giovane ha infatti preso in prestito un capolavoro dall’armadio della mamma, dando vita a un curioso scambio di stile tra generazioni. Quanti hanno notato questa somiglianza? Scopriamolo insieme!

Chanel Totti è volata a Bali per una vacanza esotica ma prima di partire ha fatto "razzie" nell'armadio della mamma. In quanti hanno notato il vestito che ha "rubato" a Ilary Blasi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

