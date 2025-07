Lettera per Politano | il Napoli non ha più bisogno di lui | Avviate le trattative per la cessione ai rivali

Caro Politano, il Napoli ha già scritto il suo futuro e, pur riconoscendo il tuo valore, ha deciso di intraprendere nuove rotte. La rosa si sta profondamente rimodellando per puntare ancora più in alto, e le trattative sono già avviate con i possibili rivali. È un momento di grandi trasformazioni: il tuo cammino al Napoli potrebbe prendere una direzione diversa. Resta forte: il mondo del calcio è fatto di opportunità e rinascite.

Lettera per Politano: il Napoli non ha più bisogno di lui Avviate le trattative per la cessione ai rivali"> Arriva una lettera amarissima a Politano. Il Napoli non ha più bisogno di lui e lo ha inserito nella lista dei possibili partenti. Il Napoli, dopo aver conquistato il quarto scudetto nel corso della passata stagione, sta già progettando il futuro. E il ds Manna, dopo aver portato nel capoluogo campano un calciatore dello spessore di Kevin De Bruyne, si prepara a far vivere ai propri tifosi un'estate lunga e scoppiettante. Specialmente in entrata. L'obiettivo resta ovviamente quello di modellare una squadra perfetto per Antonio Conte.

