Texas salgono a 109 le vittime dell’alluvione almeno 170 i dispersi | in tre giorni caduta la pioggia di mesi

L’emergenza in Texas si aggrava: le vittime dell’alluvione sono salite a 109, mentre oltre 170 persone risultano ancora disperse. In soli tre giorni, mesi di pioggia si sono abbattuti sulla regione, causando danni devastanti e una corsa contro il tempo per trovare i dispersi. La Contea di Kerr, tra le più colpite, ha assistito a precipitazioni record che hanno aggravato una drammatica situazione già critica. La speranza di salvarli si affievolisce, ma la resilienza continua a brillare.

In totale sono 109 i morti registrati a seguito dell'alluvione ma si stima che il bilancio possa ancora peggiorare. Si contano, infatti, più di 170 persone disperse da giorni e la speranza di trovarle ancora in vita si affievoliscono di minuto in minuto. La Contea di Kerr la più colpita: nella notte tra giovedì e venerdì, nel giro di sei ore, sono caduti tra i 12 e i 25 centimetri di pioggia e in certe zone tra giovedì e lunedì più di 50 centimetri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Texas, salgono a 109 le vittime dell’alluvione, almeno 170 i dispersi: in tre giorni caduta la pioggia di mesi

