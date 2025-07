Visnadi bacchetta | Bisseck vale più di Leoni Carboni? Altro che politica dei giovani

Gianni Visnadi mette sotto pressione le decisioni dell’Inter, criticando la gestione e le strategie del club. Con parole dure, denuncia come spesso si parli di “politica dei giovani” solo a parole, mentre nelle azioni si privilegiano altri interessi. La sua analisi si concentra sulle recenti mosse riguardanti Bisseck, Leoni e Carboni, evidenziando contraddizioni e mancanze. Ma quali sono le vere motivazioni dietro queste scelte? La risposta potrebbe scuotere i tifosi e cambiare le prospettive sul futuro dell’Inter.

Visnadi parla dell’idea dell’Inter di sostituire Bisseck con Leoni. E allo stesso tempo, parlando di Carboni, critica il club. CARBONI – Ecco l’intervento di Gianni Visnadi, su Radio Radio Mattino Sport e News, sull’operazione che vorrebbe l’argentino dall’Inter al Genoa in prestito: « Si dicono delle cose, si lavora per slogan e poi si fa quello che viene comodo fare. Parlano da mesi della politica dei giovani e la politica dei giovani prevede che Valentin Carboni me lo tengo e lo valorizzo io. Non lo mando in un altro club dove può perdere un anno, in un altro club che può non farlo giocare ». 🔗 Leggi su Inter-news.it