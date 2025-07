Calciomercato Milan Schira | Theo-Al-Hilal visite mediche in arrivo

Il calciomercato si infiamma: secondo Nicolò Schira, Theo Hernandez sta per iniziare le visite mediche con l’Al-Hilal, pronto a un contratto milionario da 20 milioni all’anno per tre stagioni. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro rossonero, lasciando il club svelto e ambizioso di fronte a questa importante svolta. Il Milan, intanto, si prepara a ripartire con nuove strategie e rinforzi.

Calciomercato Milan, Nicolò Schira: visite mediche fissate per Theo Hernandez all'Al-Hilal, contratto da 20 milioni l'anno per 3 stagioni.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

