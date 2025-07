Pechino ' accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'

Le tensioni tra Pechino e Berlino si intensificano con le accuse di uso improprio dei laser da parte della Cina nel Mar Rosso, che Pekino respinge come "completamente incoerente con i fatti". La portavoce Mao Ning invita entrambe le nazioni a mantenere un atteggiamento pragmatico e a rafforzare la comunicazione, auspicando un dialogo più costruttivo per evitare escalation. In un contesto internazionale già complesso, la chiarezza e il dialogo sono più che mai essenziali.

La Cina respinge le accuse della Germania secondo cui una nave dell'Esercito popolare di liberazione avrebbe puntato un laser contro un aereo tedesco di ricognizione sul mar Rosso, definendo la vicenda "completamente incoerente con i fatti". Parlando nel briefing quotidiano, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che "entrambe le parti dovrebbero adottare un atteggiamento pragmatico, rafforzare la comunicazione tempestivamente ed evitare malintesi ed errori di valutazione". A seguito della vicenda, Berlino ha convocato l' ambasciatore cinese in Germania al quale sono state presentate le proteste formali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'

In questa notizia si parla di: accuse - laser - fatti - pechino

“Attacchi laser a un nostro aereo”. Il mondo trema, accuse shock: tensione alle stelle - Un episodio che scuote le acque della diplomazia internazionale: un aereo da ricognizione tedesco, durante una missione nel Mar Rosso sotto comando italiano, è stato colpito da un raggio laser proveniente da una nave cinese.

Il Ministero degli Esteri tedesco ha definito l'atto "totalmente inaccettabile" e ha convocato l'ambasciatore cinese. Pechino non ha ancora risposto alle accuse tedesche. Come si dice fottiti crucco in cinese? Vai su X

Martedì 8 luglio, il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore cinese Deng Hongbo dopo aver accusato la Cina di aver puntato un laser contro un aereo militare tedesco. Il velivolo era impegnato nella missione europea Aspides nel Mar Rosso, Vai su Facebook

Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'; Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'; Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti'.

Pechino, 'accuse di Berlino su uso laser incoerenti coi fatti' - La Cina respinge le accuse della Germania secondo cui una nave dell'Esercito popolare di liberazione avrebbe puntato un laser contro un aereo tedesco di ricognizione sul mar Rosso, definendo la vicend ... Scrive msn.com

Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino - Berlino convoca l'ambasciatore cinese dopo l'incidente nel Mar Rosso durante la missione Aspides. Secondo ilfattoquotidiano.it