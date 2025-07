Dior celebra dieci anni di creatività con Lady Art | quando la moda diventa arte viva

Dior celebra dieci anni di creatività con Lady Art, un progetto che trasforma la moda in un'esperienza artistica viva e vibrante. Poche creazioni hanno raggiunto l’iconicità della Lady Dior, ma quando decine di artisti internazionali la reinterpretano, il confine tra accessorio e opera d’arte si dissolve. A ottobre, il volume Rizzoli raccoglierà 99 interpretazioni straordinarie, testimonianza di come la moda possa diventare arte pura e innovativa.

Nel mondo della moda, poche creazioni possono vantare lo status iconico della Lady Dior. Ma quando a reinterpretarla sono decine di artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, il confine tra accessorio e opera d'arte inizia a sfumare. Per celebrare i dieci anni del progetto Lady Dior Art, la maison francese pubblicherà a ottobre un volume con Rizzoli che raccoglie 99 interpretazioni artistiche dell'intramontabile borsa, ciascuna frutto di un dialogo intimo tra arte contemporanea e alta moda. Dior Lady Art Project celebra il decimo anniversario: dieci anni di creatività, visioni e sperimentazione.

