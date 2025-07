Twilight | Catherine Hardwicke ebbe dalla produzione un misero cupcake all' indomani del successo al botteghino

Dopo il fenomenale successo di Twilight, Catherine Hardwicke ricorda con amarezza come la produzione le abbia regalato solo un mini cupcake, simbolo di una frustrazione più grande: la discriminazione femminile nel cinema. Un gesto che sottolinea come, ancora oggi, le donne siano spesso sottovalutate e sottopagate rispetto ai loro colleghi uomini. È tempo di cambiare queste ingiustizie e riconoscere il valore delle registe femminili nel panorama cinematografico mondiale.

Catherine Hardwicke presidente dell’ Ischia Global Fest, al fianco di Renis e Trudy Styler, a venti anni da Twilight - Catherine Hardwicke, presidente dell'Ischia Global Fest, torna sull’Isola Verde al fianco di Renis e Trudy Styler, celebrando i vent’anni dall’iconico ‘Twilight’.

