Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, analizza con fiducia il futuro della squadra, esprimendo il suo pensiero sulla scelta di Chivu e sulle potenzialità dell’Inter. Pur non avendo certezze sul motivo dietro la decisione, Bergomi suggerisce che potrebbe rappresentare un punto di svolta, sottolineando come un cambio di strategia possa portare nuovi stimoli. Ecco perché, secondo lui, l’Inter dovrebbe considerare l’acquisto di Ederson per rinforzare la rosa e affrontare le sfide future con rinnovata energia.

. Beppe Bergomi, ex capitano dell’ Inter, ha condiviso la sua visione sulla squadra nerazzurra durante la trasmissione Calciomercato l’Originale su Sky Sport, facendo il punto sul mercato e sull’andamento della squadra dopo una stagione intensa e complicata. Secondo Bergomi, l’ Inter non ha effettuato un cambiamento radicale, ma ha continuato a puntare sul 3-5-2, un modulo che l’allenatore Cristian Chivu conosce bene. PAROLE – « Non hanno fatto un cambiamento totale. Dovevi prendere un allenatore diverso, un calcio differente, ma l’Inter è rimasta sul 3-5-2 come in passato quando non aveva un giocatore che saltava l’uomo ma è stata molto brava, non era la più forte ma per quattro anni è stata la squadra più brava. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi fiducioso: «Scelto Chivu? Non so perché, ma può cambiare l’Inter. Ecco perché prenderei Ederson»

