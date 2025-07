Sottocorona | Trenta gradi? Non facilmente | come e perché cambiano le temperature

Paolo Sottocorona ci invita a riflettere sulla complessità delle previsioni meteorologiche, dove anche i segnali più evidenti possono cambiare inaspettatamente. La sua analisi sottolinea l'importanza di affidarsi a dati certi e di aggiornare continuamente le informazioni per comprendere il clima che ci circonda. Oggi, con un’Italia priva di nuvole intense, si ribadisce quanto sia fondamentale interpretare correttamente le variazioni di temperatura e le dinamiche atmosferiche.

Quello che le carte anticipavano ieri mattina si è poi verificato nel pomeriggio, quando un'evidente attività meteorologica ha interessato il Nord. Questo è stato il primo concetto scelto da Paolo Sottocorona per fare una riflessione sull'attendibilità delle previsioni e sulla necessità di diffonderle partendo da elementi certi. Oggi "non ci sono nuvole particolarmente intense sull'Italia", ha detto poi, entrando così nel vivo del suo intervento. Solo sul medio-alto Adriatico sono attese delle piogge. Instabilità, questa, "che domani si attenua", ha precisato. "Piccole variazioni sulla fascia alpina e sul basso Lazio" potrebbero cambiare il quadro meteorologico delle prossime ore, ma "per il resto il tempo rimane stabile". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Trenta gradi? Non facilmente": come e perché cambiano le temperature

