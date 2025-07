Femminicidio Tramontano per Impagnatiello il no alla giustizia riparativa | Motivi irrilevanti

In un caso che scuote l’opinione pubblica, il femminicidio di Tramontano torna al centro del dibattito: Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna incinta, aveva richiesto di accedere alla giustizia riparativa con una vittima surrogata. La sua richiesta, giudicata irrilevante, solleva ancora più domande sulla reale efficacia di tali programmi e sulla tutela delle vittime. Un tema cruciale che richiede riflessione e attenzione.

L’uomo, condannato anche in appello all’ergastolo per l’omicidio della compagna incinta, aveva chiesto di essere ammesso al programma con una “vittima surrogata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidio Tramontano, per Impagnatiello il no alla giustizia riparativa: “Motivi irrilevanti”

Giulia Tramontano aveva 29 anni, era incinta di sette mesi. Il suo bambino si sarebbe chiamato Thiago. Il 27 maggio 2023 è stata uccisa a coltellate dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello. Aveva un’amante, aveva mentito a entrambe. Aveva provato ad Vai su Facebook

Milano - Amarezza e soddisfazione per l'ergastolo confermato ad Alessandro Impagnatiello dalla Corte d'Appello.

