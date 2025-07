Attacco mortale attacco israeliano su un' auto nel sud del Libano

Un'onda di tensione scuote il Libano meridionale, dove un attacco israeliano su un'auto a Babliyeh ha provocato interventi delle forze libanesi. Questa escalation, avvenuta poche ore dopo un episodio analogo vicino a Tripoli, rischia di riaccendere i conflitti nella regione già provata da anni di tensioni. La situazione resta critica e il rischio di un'escalation più ampia rimane elevato.

Babliyeh, 9 lug. (askanews) - Soldati libanesi sono intervenuti dopo un attacco a un'auto colpita da un raid israeliano nel villaggio di Babliyeh, nel Libano meridionale. L'attacco è avvenuto poche ore dopo che il Libano ha dichiarato che tre persone sono state uccise in un attacco simile vicino a Tripoli, che secondo l'esercito israeliano ha preso di mira un militante di Hamas, il primo nel nord dopo il cessate il fuoco di novembre con Hezbollah.

