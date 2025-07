Andrea Cavallari in fuga | ecco la nuova foto com' è adesso

Andrea Cavallari, 26enne condannato a quasi 12 anni per la strage di Corinaldo, è evaso il 3 luglio 2025, dopo essersi laureato a Bologna senza scorta e aver festeggiato con familiari. Da allora, ha fatto perdere le sue tracce. La polizia penitenziaria, coordinata dal pm Andrea De Feis, sta indagando a tutto campo per rintracciarlo, con un fascicolo aperto per evasione e favoreggiamento, al momento contro ignoti. Si sospetta che altre persone possano aver aiutato Cavallari nella fuga, e gli investigatori stanno verificando i suoi contatti.È stata rintracciata una ragazza con cui Cavallari aveva una relazione sentimentale all’epoca dei fatti di Corinaldo, ma la giovane, che lavora nel Modenese, sembra estranea all’evasione e non avrebbe più rapporti con lui da tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Cavallari in fuga: ecco la nuova foto, com'è adesso

