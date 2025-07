Roma difesa da rifare | Lucumí Senesi e Goglichidze sul taccuino di Massara

Roma si prepara a un’estate di rinnovamento difensivo, con Massara già al lavoro sui possibili colpi di mercato. L’addio di Hummels ha creato un vuoto importante nel reparto arretrato, e il nuovo direttore sportivo si concentrerà sulla scelta dei profili più adatti per rafforzare la linea difensiva sotto la guida di Gasperini. Tra i nomi in cima alla lista c’è Lucumí, ma la…

La Roma si prepara ad affrontare un'estate di rinnovamento anche nel pacchetto arretrato. L'addio al calcio giocato di Mats Hummels, che ha annunciato il ritiro dopo una breve parentesi giallorossa, ha lasciato un vuoto non solo di esperienza ma anche numerico. E sarà compito del nuovo direttore sportivo Frederic Massara individuare i profili giusti per rinforzare la retroguardia a disposizione di Gasperini. Lucumí in cima alla lista, ma la clausola scade. Come riportato da Il Messaggero, il nome più caldo in queste ore è quello di Jhon Lucumí, centrale colombiano classe 1998 in forza al Bologna.