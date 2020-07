Barbara Bouchet: “Non posso portare le mie nipotine a passeggio” (Di venerdì 10 luglio 2020) Barbara Bouchet fa un’amara confessione. Purtroppo non può svolgere come vorrebbe il suo ruolo di nonna delle figlie di suo figlio Alessandro Borghese. Il motivo. Barbara Bouchet, ospite a “C’è tempo per…” il programma di intrattenimento in onda tutte le mattine su Rai Uno, ha avuto modo di parlare non solo di lei e delle sue esperienze di vita, ma anche di suo figlio, il famoso ed apprezzatissimo chef Alessandro Borghese. A quanto parte le doti culinarie di Alessandro non sono state trasmesse da sua madre, infatti la signora Bouchet afferma di non essere molto ferrata in cucina e che ad Alessandro è toccato imparare senza il suo aiuto. La famosa attrice confessa di: “Essere cascata dalle nuvole” quando suo figlio ha cucinato la prima ... Leggi su bloglive

