Trasporto eccezionale sulla A58-TEEM: un convoglio da primato con un mega-generatore destinato a una centrale elettrica [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella notte ha viaggiato lungo A58–TEEM un Trasporto Fagioli più eccezionale di quello, allestito dallo stesso operatore, che transitò nel 2019 e finì sotto i riflettori per aver battuto il record di stazza dei mastodonti stabilito nel 2005 dal vascello su ruote usato, sempre dalla medesima ditta, per consegnare a Milano il Sottomarino Toti. Il nuovo primato, oltre ad accreditare l’eccellenza della società di Sant’Ilario d’Enza (RE), conferma quanto l’Autostrada (33 chilometri raccordati con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), pure al tempo della ripresa post Coronavirus, sia strategica per l’industria pesante lombarda e preferenziale per i mezzi fuori-sagoma (3.019 l’anno scorso). Il convoglio materializzatosi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto eccezionale Brunico: i pompieri "salvano" un trasporto eccezionale del valore di 500 mila euro l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Farmaci salvavita trasportati senza refrigerazione. 3 denunciati

L’Asp di Messina ha confermato che le condizioni di custodia e trasporto dei medicinali erano irregolari ... voi darà anche un piccolo contributo economico, il risultato sarà eccezionale e ...

Pompieri 'salvano' trasporto eccezionale

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - I vigili del fuoco di Brunico hanno 'salvato' con spirito d'iniziativa un trasporto eccezionale con una macchina di precisione del costo di oltre mezzo milione di euro, ...

