Lunghe code in Liguria: adesso scatta l'indagine Valentina Dardari Ultima chiamata per Aspi: nuova proposta entro weekend o sarà revoca. Toti pronto a chiedere i danni al governo Il caos che coinvolge le autostrade liguri non tende sbloccarsi. adesso la procura di Genova, a fronte di molti esposti, tra i quali quello della Regione Liguria, ha aperto un fascicolo sui disagi causati dai cantieri dovuti alle ispezioni e agli interventi per mettere in sicurezza le gallerie presenti sulla rete autostradale ligure. La procura apre un fascicolo I magistrati hanno chiestio chiarimenti direttamente al ministero dei Trasporti e ad Aspi riguardo le modalità, le tempistiche degli accertamenti e sulla anticipazione della fine delle ispezioni e il differimento degli interventi meno urgenti. Nel fascicolo aperto dalla procura sono contenuti anche gli esposti fatti dalle pubbliche assistenze ...

Lunghe code in Liguria: adesso scatta l'indagine

Il caos che coinvolge le autostrade liguri non tende sbloccarsi. Adesso la procura di Genova, a fronte di molti esposti, tra i quali quello della Regione Liguria, ha aperto un fascicolo sui disagi cau ...

Roma: la Lega protesta davati Palazzo Chigi

Si è tenuta stamani una manifestazione di protesta contro il governo, organizzata dalla Lega di Matteo Salvini, a seguito dei problemi alla viabilità autostradale, in particolare lunghi incolonnamenti ...

