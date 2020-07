Fernando Alonso torna in Formula 1 (Di giovedì 9 luglio 2020) Fernando Alonso torna in Formula 1. L'anno prossimo sarà alla guida della Renault. La notizia era nell'aria, anche per l'effetto domino che si è scatenato ancor prima della ripresa di questa stagione, quando eravamo ancora in pieno lockdown. Tutto è nato dall'annuncio della separazione tra Vettel e la Ferrari, con Sainz nuovo pilota della Rossa. Ricciardo, attualmente alla Renault, è stato ingaggiato dalla McLaren al posto di Sainz, e il sedile rimasto libero alla Renault reclamava un nuovo proprietario. Alonso. Ritorno al passato «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano», per dirla con Antonello Venditti. Perché quello tra il pilota spagnolo e la scuderia francese è un amore che non si è mai ... Leggi su gqitalia

