Parma, Lucarelli: “Siamo ad un passo dall’obiettivo principale della stagione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Siamo a un passo dall’obiettivo principale e unico di questa stagione e c’è da essere soddisfatti, manca un passo per la matematica salvezza e speriamo di raggiungerla il prima possibile”. Così il club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, a pochi minuti dal calcio d’inizio della trasferta dei ducali sul campo della Roma: “L’ambizione di poter fare qualcosa di più ci deve essere – aggiunge l’ex difensore ai microfoni di Dazn – ma prima raggiungiamo l’obiettivo principale, poi se c’è la possibilità di essere molto bravi non ci tireremo indietro. Siamo concentrati sul tornare a fare risultato“, conclude Lucarelli. Leggi su sportface

