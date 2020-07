Liquirizia: proprietà, benefici e quando evitarla (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Liquirizia, radice della pianta Glycyrrhiza glabra, è caratterizzata da proprietà che è importante conoscere. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che 40 grammi apportano circa 120 calorie. Da non trascurare è il bassissimo contenuto di grassi, così come la presenza di diversi minerali cruciali per il nostro benessere. Tra questi possiamo trovare il calcio, fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, ma anche il ferro e il sodio. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, la Liquirizia è caratterizzata anche dalla presenza di acido glicirrizico. I benefici da chiamare in causa sono diversi. Tra questi, è possibile citare il sollievo in caso di problemi di digestione. quando si parla della Liquirizia, è doveroso fare riferimento anche al suo frequente utilizzo come rimedio contro i sintomi delle affezioni ... Leggi su dilei

PatriciaLena8 : ContenutoModifica Il primo trattato comprendeva 120 farmaci innocui per gli esseri umani, con 'proprietà stimolant… - Andrea71302337 : @mattinodinapoli Quale proprietà inibirebbe il virus? Potrebbe essere efficace contro tutti i virus? Possibile mai… - innaturale_it : La #liquirizia è da sempre utilizzata per le sue #proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, ma L'… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquirizia proprietà Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it