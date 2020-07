Ex Ilva, proroga della cassa integrazione di altre 13 settimane (Di mercoledì 8 luglio 2020) BARI – Dal prossimo 3 agosto e “presumibilmente” per tredici settimane per gli oltre 8mila dipendenti dello stabilimento siderurgico di Taranto sara’ prorogato il periodo di cassa integrazione. Lo ha comunicato ArcelorMittal ai sindacati con una nota in cui spiega di essere “nella condizione di dover procedere a una riduzione della propria attivita’ produttiva” per “l’emergenza epidemiologica Covid-19 ancora in atto in tutto il territorio nazionale e internazionale, i cui effetti continuano ad avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro degli ordini prodotti”. Leggi su dire

(Teleborsa) - ArcelorMittal ha reso noto che dal 3 agosto saranno prorogati gli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.152 dipendenti dello stabilimento ex Ilva di Taranto (distinti tra qua ...

Il ministero dell’Ambiente proroga sino a fine novembre la messa a punto, con nuove tecnologie, del sistema di trattamento delle acque reflue di cokeria ed acciaieria dello stabilimento ArcelorMittal; ...

