40 GRADI in Inghilterra? A fine secolo rischiano di essere la normalità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un recente studio, condotto dagli scienziati del Met Office Hadley Center, spaventa in merito al caldo estremo. Le probabilità di temperature estive estremamente elevate, in alcune parti del Regno Unito, andranno ad aumentare significativamente da qui alla fine del secolo. Il paper è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications. La temperatura più alta mai registrata nel Regno Unito finora è stata di +38,7°C, a Cambridge nel luglio 2019. Questo record nazionale aveva battuto il precedente primato di 38,5°C registrato a Faversham, nel Kent, nell’agosto 2003. 40 GRADI una concreta possibilità Ora si pone la questione se la soglia dei 40°C sia un obiettivo realmente raggiungibile e superabile per il clima del Regno Unito. Lo studio suggerisce che l’attuale possibilità di vedere la temperatura al sopra dei 40 GRADI ... Leggi su meteogiornale

